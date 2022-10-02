Об этом Уайлдер заявил в интервью TRILL BOXING TALK.

По словам Уайлдера, он рад, что Усик посетит его бой с Гелениусом.

"Усик – один из немногих людей, которые держат свое слово. Я бы с радостью встретился с ним когда-нибудь. Я не хочу заглядывать за спину Гелениуса, но мне приятно знать, что Александр будет присутствовать на нашем поединке", - сказал Уайлдер.

Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета), который у него в 2020 году отобрал британец Тайсон Фьюри. Американец вернется на ринг 15 октября в поединке против Роберта Гелениуса в Нью-Йорке.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Визит Усика в США может свидетельствовать о том, что он договаривается о бое с Уайлдером. Ранее украинец заявил о намерении встретиться с американцем, если не удастся договориться о поединке за титул абсолютного чемпиона мира с Фьюри.

19 сентября стало известно, что Александр Усик, в случае отказа от боя Тайсона Фьюри, встретится с победителем поединка между Деонтеем Уайлдером и Робертом Гелениусом.

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