Уайлдер заявил о желании сразиться с Усиком, украинец посетит бой американца
Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что хочет провести поединок с Александром Усиком
Об этом Уайлдер заявил в интервью TRILL BOXING TALK.
По словам Уайлдера, он рад, что Усик посетит его бой с Гелениусом.
"Усик – один из немногих людей, которые держат свое слово. Я бы с радостью встретился с ним когда-нибудь. Я не хочу заглядывать за спину Гелениуса, но мне приятно знать, что Александр будет присутствовать на нашем поединке", - сказал Уайлдер.
Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета), который у него в 2020 году отобрал британец Тайсон Фьюри. Американец вернется на ринг 15 октября в поединке против Роберта Гелениуса в Нью-Йорке.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Визит Усика в США может свидетельствовать о том, что он договаривается о бое с Уайлдером. Ранее украинец заявил о намерении встретиться с американцем, если не удастся договориться о поединке за титул абсолютного чемпиона мира с Фьюри.
- 19 сентября стало известно, что Александр Усик, в случае отказа от боя Тайсона Фьюри, встретится с победителем поединка между Деонтеем Уайлдером и Робертом Гелениусом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное