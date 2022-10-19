Уайлдер выбирает следующего соперника между Усиком и двумя экс-чемпионами мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер может провести следующий бой против украинца Александра Усика, британца Энтони Джошуа или Энди Руиса из США
Об этом сообщает Boxingscene .
По словам менеджера американца Шелли Финкеля, тяжеловес планирует вернуться на ринг весной 2023 года, а его потенциальными соперниками Александр Усик, Энтони Джошуа и Энди Руис.
"В идеале Уайлдер должен вернуться весной. Мы смотрим на март. Предпочтение, вероятно, будет отдано Усику, Джошуа или Руису. Предположим, мы хотели бы получить все эти три боя в следующем году, но два, это тоже хорошо", - сказал Финкель.
Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в октябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа и победил британца в реванше в августе 2002 года.
Энди Руис летом 2019 сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF, однако уступил британцу в реванше. Американец является официальным претендентом на титул WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри.
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16 октябряДеонтей Уайлдер победил финна Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде и бросил вызов Александру Усику .
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