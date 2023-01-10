Об этом сообщает BoxingScene .

По словам тренера бывшего чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Малика Скотта, вероятнее всего следующий бой Деонтей Уайлдер проведет против другого боксера из США – Энди Руиса. Это произойдет, если у американца не возникнет вариант с боем против другого боксера, имя которого он отказался разглашать.

"Это зависит от соперника, имя которого я оставлю в тайне, и самого Энди Руиса. Поскольку Энтони Джошуа не хочет драться с Деонтеем прямо сейчас, мы имеем дело с Руисом и таинственным парнем. Скорее всего, это будет поединок за звание обязательно претендента на титул WBC - Руисом", – сказал Скотт.

Американцы встретятся в финале претендентского турнира, организованного WBC. В 2022 году в полуфинале Энди Руис победил по очкам кубинца Луиса Ортиса, а Деонтей Уайлдер нокаутировал финна Роберта Гелениуса в первом раунде.

Победитель получит право сразиться за звание чемпиона мира WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

Ожидается, что бой между Энди Руисом и Деонтеем Уайлдером состоится в марте или апреле 2023 года.

Летом 2019 года Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал у него титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), однако уступил британцу в реванше.

16 октября 2022 годаДеонтей Уайлдер победил Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде и бросил вызов Александру Усику .

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