Об этом сообщает Mirror .

По словам Деонтея Уайлдера, который 16 октября в Нью-Йорке нокаутировал Роберта Гелениуса, следующий поединок он хочет провести против Александра Усика или американца Энди Руиса.

"Кто будет следующим? Ходили слухи об Усике, но я не вижу его здесь. Большинство времени бойцы говорят, что хотят сразиться со мной, но когда я показываю себя и такие нокауты, они прячутся. Я готов сражаться с кем-либо. Руис или Усик – давайте устроим это. Деонтей Вайлдер вернулся, к супертяжелому дивизиону. Супертяжелого веса нет без Деонтея Уайлдера, и это факт", – сказал Вайлдер, который с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета2) который у него у него отобрал британец Тайсон Фьюри.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в октябре 2021 года отобрал у британца Энтони Джошуа, которого он победил и в реванше 2 августа.

Энди Руис летом 2019 сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF, однако уступил британцу в реванше. Американец является официальным претендентом на титул WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри.

16 октябряДеонтей Уайлдер победил Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде.

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