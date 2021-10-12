Уайлдер после поражения от Фьюри принял важное решение о будущем в боксе
Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер не намерен завершать карьеру после поражения нокаутом от британца Тайсона Фьюри
Об этом заявил тренер американца Малик Скотт, сообщает BoxingScene.
По его словам, Уайлдер не собирается завершать карьеру, несмотря на то, что дважды подряд проиграл Фьюри нокаутом.
"Да, Деонтей уже обеспечил семье финансовую стабильность, ему не нужно драться ради заработка. Но завершении карьеры не входит в планы Уайлдера, это не обсуждалось. Он заслуживает новых поединков на самом высоком уровне", - сказал Скотт.
Он добавил, что американец провел великолепный поединок против Фьюри, в котором дважды отправил британца в нокдаун.
"Деонтей был замечательным в бою с Фьюри, но Тайсон оказался еще сильнее - это был прекрасный вечер для супертяжелого веса. Нужно отдать должное Фьюри, у него крепкий подбородок и он отлично поднимается. Тайсон - легенда супертяжелого веса, как и Уайлдер ", - убежден Скотт.
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10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.
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