Уайлдер после победы нокаутом дерзко высказался об Усике
Американский боксер Деонтей Уайлдер выразил сомнения, что украинец Александр Усик сдержит слово и проведет против него бой
Слова американца передал инсайдер Майкл Бенсон в twitter .
Такое заявление Деонтей Уайлдер сделал после победы нокаутом над финном Робертом Гелениусом в первом раунде, которую он одержал 16 октября в Нью-Йорке.
"Я буду очень удивлен, если Усик сдержит свое слово. Посмотрим, что из этого получится. Мы намерены связаться с его командой, а там будет видно", - сказал Уайлдер, который с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Он пообещал, что встретится с американцем, если не удастся договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с действующим обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.
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16 октября Деонтей Уайлдер победил Роберта Гелениуса нокаутом в первом раунде и бросил вызов Александру Усику .
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