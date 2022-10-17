Уайлдер после победы нокаутом дерзко высказался об Усике

Слова американца передал инсайдер Майкл Бенсон в twitter .

Такое заявление Деонтей Уайлдер сделал после победы нокаутом над финном Робертом Гелениусом в первом раунде, которую он одержал 16 октября в Нью-Йорке.

"Я буду очень удивлен, если Усик сдержит свое слово. Посмотрим, что из этого получится. Мы намерены связаться с его командой, а там будет видно", - сказал Уайлдер, который с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Он пообещал, что встретится с американцем, если не удастся договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с действующим обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

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