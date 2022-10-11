Уайлдер пообещал отобрать у Усика титулы и подраться с обидчиком Джошуа
Американец Деонтей Уайлдер заявил, что планирует отобрать титулы у украинца Александра Усика и устроить бой с другим боксером из США - Энди Руисом
Об этом сообщает BoxingNews24 .
"Если у меня будет выбор, то, конечно, я пойду за Усиком. Я отберу у него титулы, а потом дам шанс Энди Руису. Кто бы не пошел по такому пути? Мы в этом бизнесе, чтобы добиться величия и собирать пояса. Итак, если у вас есть чемпион, который дает вам шанс, почему вы должны отказаться от этого? – сказал Уайлдер.
Деонтей Уайлдер с 2015 по 2020 год владел титулом WBC (Всемирного боксерского совета), который у него в 2020 году отобрал британец Тайсон Фьюри.
Американец вернется на ринг 15 октября в поединке против Роберта Гелениуса в Нью-Йорке.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в октябре 2021 года отобрал у британца Энтони Джошуа, которого он победил и в реванше 2 августа.
Энди Руис летом 2019 сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF, однако уступил британцу в реванше. Сейчас американец является официальным претендентом на титул WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.
- 5 сентября Энди Руис победил кубинца Луиса Ортиса и стал претендентом на титул чемпиона мира WBC в тяжелом весе.
- 19 сентября стало известно, что Усик, в случае отказа от боя Фьюри,встретится с победителем поединка между Уайлдером и Гелениусом.
- 2 октября выяснилось, что Усик лично посетит в США бой Уайлдер – Гелениус.
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