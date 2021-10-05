Уайлдер поделился ожиданиями от второго боя Усик - Джошуа
Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что в реванше преимущество украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа будет еще больше
Об этом он заявил в интервью BT Sport Boxing.
По словам Уайлдера, его удивила победа Усика над Джошуа, хотя украинец имел проблемы в двух своих первых поединках в супертяжелом весе.
"Я вообще не удивлен результатом боя. Малик Скотт всегда говорит об Усике и о том, насколько он качественный. Тем более он пришел из первого тяжелого веса. У него однозначно были проблемы. В супертяжелом весе он намучился с Чазз Уизерспуном и Дереком Чисорой, но стили делают бои ", - сказал Уайлдер.
По его мнению, Усик во втором поединке против Джошуа будет выглядеть еще убедительнее.
"Усик просто просчитал Джошуа в тот момент. Я думаю, что во втором поединке он просчитает его еще лучше. Усик сказал, что будет еще быстрее, и я считаю, что его скорость не увеличится. Но, в конце концов, это бокс. Мы ничего не знаем, пока это не произойдет ", - сказал Уайлдер.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
-
Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.38
Покупка 26.38Продажа 26.63
-
EUR
Покупка 30.52Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное