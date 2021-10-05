Уайлдер поделился ожиданиями от второго боя Усик - Джошуа

Об этом он заявил в интервью BT Sport Boxing.

По словам Уайлдера, его удивила победа Усика над Джошуа, хотя украинец имел проблемы в двух своих первых поединках в супертяжелом весе.

"Я вообще не удивлен результатом боя. Малик Скотт всегда говорит об Усике и о том, насколько он качественный. Тем более он пришел из первого тяжелого веса. У него однозначно были проблемы. В супертяжелом весе он намучился с Чазз Уизерспуном и Дереком Чисорой, но стили делают бои ", - сказал Уайлдер.

По его мнению, Усик во втором поединке против Джошуа будет выглядеть еще убедительнее.

"Усик просто просчитал Джошуа в тот момент. Я думаю, что во втором поединке он просчитает его еще лучше. Усик сказал, что будет еще быстрее, и я считаю, что его скорость не увеличится. Но, в конце концов, это бокс. Мы ничего не знаем, пока это не произойдет ", - сказал Уайлдер.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

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