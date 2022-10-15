Об этом сообщает LD Boxing в Twitter.

Во время процедуры взвешивания в Нью-Йорке Уайлдер показал 97,3 кг, Гелениус – 114,9 кг.

Бой между Вайледром и Гелениусом состоится в ночь на 16 октября. Для американца поединок станет первым с октября 2021 года, когда он во второй раз проиграл британцу Тайсону Фьюри в бою за звание чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.

Уайлдер владел титулом WBC с 2015 до 2020 года.

19 сентября стало известно, что украинец Александр Усик, в случае отказа от боя Тайсона Фьюри,встретится с победителем поединка между Деонтеем Уайлдером и Робертом Гелениусом.

2 октября сообщалось, что Усик лично посетит в США бой Уайлдер – Гелениус.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb