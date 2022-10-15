Уайлдер оказался на 18 кг легче соперника перед возвращением на ринг
Американский боксер Деонтей Уайлдер оказался почти на 18 кг легче финна Роберта Гелениуса, в поединке против которого он возобновит карьеру
Об этом сообщает LD Boxing в Twitter.
Во время процедуры взвешивания в Нью-Йорке Уайлдер показал 97,3 кг, Гелениус – 114,9 кг.
Бой между Вайледром и Гелениусом состоится в ночь на 16 октября. Для американца поединок станет первым с октября 2021 года, когда он во второй раз проиграл британцу Тайсону Фьюри в бою за звание чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.
Уайлдер владел титулом WBC с 2015 до 2020 года.
- 19 сентября стало известно, что украинец Александр Усик, в случае отказа от боя Тайсона Фьюри,встретится с победителем поединка между Деонтеем Уайлдером и Робертом Гелениусом.
- 2 октября сообщалось, что Усик лично посетит в США бой Уайлдер – Гелениус.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное