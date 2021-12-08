Уайлдер объяснил, почему после поражения от Фьюри может навсегда проститься с боксом

Об этом сообщает boxing247.com .

По словам Вайлдера, он достиг своей цели в спорте и с 2015 по 2020 год удерживал звание чемпион мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Поэтому сейчас размышляет, не пора ли уйти "на пенсию".

"У меня сейчас смешанные чувства. Потому что в конце концов я достиг всех своих целей в этом виде спорта. Я пообещал своей дочери, когда ей был один год, что стану чемпионом мира и смогу ей дать все необходимое. Я сделал это. Я сделал многое и теперь считаю, что никому ничего не должен доказывать. Теперь передо мной стоит вопрос: стоит ли мне попробовать еще раз или может пора уйти на пенсию и сосредоточиться на других вещах", - рассказал Вайлдер.

Тайсон Фьюри 10 октября 2021 года в Лас-Вегасе (США) нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета). В 2018 году американец свел с британцем поединок вничью, а в феврале 2020 проиграл ему нокаутом.

2 ноября стало известно, что Деонтей Уайлдер может провести следующий поединок в мае 2022 года.

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