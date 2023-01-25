Уайлдер назвал неожиданный фактор, который станет решающим в бою Усик - Фьюри
Американец Деонтей Вайлдер заявил, что победителем поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри станет боксер, который будет больше обманывать
Об этом сообщает Boxing247 .
По словам Деонтея Уайлдера, он считает шансы Усика и Фьюри на победу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе равными, поэтому победу одержит боксер, который будет прибегать к запрещенным приемам.
"Не знаю. Это бой 50 на 50. Зависит от того, кто будет хитрить больше. Это да, все зависит от того, кто будет больше обманывать", - сказал Уайлдер.
Американец после поражения от Тайсона Фьюри зимой 2020 года обвинил британца в том, что тот подложил в перчатки посторонние предметы. Соперник отверг обвинения.
Уайлдер и Фьюри встречались трижды. В декабре 2018 года была зафиксирована ничья. В феврале 2020-го Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него пояс WBC (Всемирного боксерского совета). В октябре 2021 года британец победил нокаутом в 11-м раунде.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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20 января промоутер Боб Арум выразил убеждение , что бой между Усиком и Фьюри состоится не позднее апреля 2023 года.
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