Уайлдер назвал фаворита супербоя Усик - Фьюри
Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что британец Тайсон Фьюри будет фаворитом в возможном бою против украинца Александра Усика
Об этом сообщает Metro .
По мнению бывшего чемпиона мира, Фьюри с его 206 см, великоват для Усика с его ростом 191 см.
"Я думаю, что Фьюри будет слишком большим для него. Он просто воспользуется своими габаритами. Мне кажется, Усик маловат, это мое мнение. Думаю, Усик имеет также проблемы с выносливостью. Вы стали свидетелями этого на примере его боя с Джошуа. Если бы у самого Энтони было достаточно выносливости, результат, пожалуй, был бы другим", – сказал Уайлдер.
Американец с 2015 по 2020 гг. владел титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), который у него отобрал Тайсон Фьюри. В общей сложности боксеры встречались трижды - один бой завершился вничью, в двух нокаутом победил британец.
Тайсон Фьюри провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта. Сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.
- 13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру и получил от WBC две недели , чтобы окончательно определиться, будет ли он защищать чемпионский титул.
- В ночь на 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.
- Тайсон Фьюри принял вызов и пообещал забрать чемпионские пояса Александра Усика.
- 22 августа стало известно, что Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 декабря 2022 года.
- Однако 24 августа Фьюри подчеркнул, что согласится провести поединок против Усика всего за $500 млн .
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