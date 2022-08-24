Об этом сообщает Metro .

По мнению бывшего чемпиона мира, Фьюри с его 206 см, великоват для Усика с его ростом 191 см.

"Я думаю, что Фьюри будет слишком большим для него. Он просто воспользуется своими габаритами. Мне кажется, Усик маловат, это мое мнение. Думаю, Усик имеет также проблемы с выносливостью. Вы стали свидетелями этого на примере его боя с Джошуа. Если бы у самого Энтони было достаточно выносливости, результат, пожалуй, был бы другим", – сказал Уайлдер.

Американец с 2015 по 2020 гг. владел титулом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), который у него отобрал Тайсон Фьюри. В общей сложности боксеры встречались трижды - один бой завершился вничью, в двух нокаутом победил британец.

Тайсон Фьюри провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта. Сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.

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