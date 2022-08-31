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Уайлдер изменил мнение о шансах Усика в бою с Фьюри

31 августа, 2022 среда
13:55
Спорт Деонтей Вайлдер

Американский боксер Деонтей Вайлдер заявил, что у украинца Александра Усика есть шансы на победу в поединке против британца Тайсона Фьюри

Об этом Уайлдер заявил в интервью ESNEWS .

Уайлдер по-прежнему считает Фьюри фаворитом в бою за звание абсолютного чемпиона мира, однако теперь оставляет шансы на победу и Усику.

"Фьюри слишком велик для Усика. Единственное, что есть у Тайсона для Усика - это его габариты. Я вспоминаю бой Фьюри с Каннингемом. Стив доминировал, но потом устал и выглядел слишком худым. Может произойти все, что угодно. можно недооценивать умение Усика маневрировать на ринге. В боксе может произойти все, что угодно", - сказал Уайлдер.

Американец с 2015 по 2020 год владел титулом чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), который у него отобрал Тайсон Фьюри. В общей сложности боксеры встречались трижды - один бой завершился вничью, в двух нокаутом победил британец.

Тайсон Фьюри провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.

Поединок между Фьюри и Каннингемом, подобно Усику, перешел в тяжелый вес из первой тяжелой категории (до 90,7 кг), состоялся в 2013 году и завершился победой британца нокаутом в седьмом раунде.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер
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