Уайлдер изменил мнение о шансах Усика в бою с Фьюри

Об этом Уайлдер заявил в интервью ESNEWS .

Уайлдер по-прежнему считает Фьюри фаворитом в бою за звание абсолютного чемпиона мира, однако теперь оставляет шансы на победу и Усику.

"Фьюри слишком велик для Усика. Единственное, что есть у Тайсона для Усика - это его габариты. Я вспоминаю бой Фьюри с Каннингемом. Стив доминировал, но потом устал и выглядел слишком худым. Может произойти все, что угодно. можно недооценивать умение Усика маневрировать на ринге. В боксе может произойти все, что угодно", - сказал Уайлдер.

Американец с 2015 по 2020 год владел титулом чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), который у него отобрал Тайсон Фьюри. В общей сложности боксеры встречались трижды - один бой завершился вничью, в двух нокаутом победил британец.

Тайсон Фьюри провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.

Поединок между Фьюри и Каннингемом, подобно Усику, перешел в тяжелый вес из первой тяжелой категории (до 90,7 кг), состоялся в 2013 году и завершился победой британца нокаутом в седьмом раунде.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

24 августа Деонтей Уайлдер заявил, что Тайсон Фьюри будет фаворитом в бою против Александра Усика.

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