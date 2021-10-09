Уайлдер - Фьюри: Где и когда смотреть супербой соперников Усика

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC в поединке против американца Деонтея Уайлдера. Бой начнется не ранее 4:00 (10 октября). Трансляция будет доступна на Megogo.

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.



Победитель боя получит право драться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с Александром Усиком. Украинец 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).





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