Уайлдер - Фьюри: Где и когда смотреть супербой соперников Усика
В ночь с 9 на 10 октября британец Тайсон Фьюри сразится с американцем Деонтеем Уайлдером
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC в поединке против американца Деонтея Уайлдера. Бой начнется не ранее 4:00 (10 октября). Трансляция будет доступна на Megogo.
Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.
Победитель боя получит право драться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с Александром Усиком. Украинец 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- 5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $ 30 млн, а американец - $ 20 млн.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что Деонтей Уайлдер возьмет реванш у Тайсона Фьюри за поражение в 2020 году.
- Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
- 7 октября глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум запретил Фьюри проводить дуэль взглядов перед поединком с Уайлдером.
- 8 октября Арум обратился к Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком.
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