УАФ требует от УЕФА и ФИФА запретить Боснии и Герцеговине играть с Россией
Украинская ассоциация футбола требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
УАФ обратилась к УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) и ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) с требованием не допустить проведения товарищеского матча Россия – Босния и Герцеговина, который должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.
Также УАФ направила письмо Федерации футбола Боснии и Герцеговины, в котором объяснила недопустимость проведения такой игры.
"Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Ассоциации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями", - говорится в письме УАФ.
Свою последнюю встречу Россия провела 18 ноября 2021 года в отборе чемпионата мира-2022 и проиграла Хорватии – 0:1.
После этого россиянам удалось договориться о товарищеском матче с Киргизией, который состоится 24 сентября в Бишкеке.
- 9 сентября стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины в Санкт-Петербурге проведет товарищескую встречу с Россией.
- Сразу после этого лидер сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что выступает против игры с Россией.
- 10 сентября стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины по футболу согласилась провести товарищеский матч с командой России за 200 тысяч евро.
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