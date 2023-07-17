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УАФ требует наказать РФС за участие клубов из Крыма в чемпионате России

17 июля, 2023 понедельник
20:39
Спорт

Украинская ассоциация футбола требует наказать Российский футбольный союз из-за старта клубов из временно оккупированного Крыма в чемпионате РФ

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с официальным письмом, в котором просит отреагировать на незаконное включение "Севастополя" и "Рубин Ялты" в чемпионат России.

"Мы уже несколько раз обращались к ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы для участия в российских внутренних чемпионатах. Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры для устранения еще одного нарушения Россией всех существующих правил и норм ", – говорится в письме.

В УАФ обратили внимание, что 16 июля "Севастополь" и "Рубин Ялта" провели первые матчи во втором российском дивизионе, хотя УЕФА присвоила крымским клубам особый статус - они должны соревноваться исключительно в турнирах на временно оккупированном полуострове.

За нарушения УАФ предложила исключить РФС из ФИФА и УЕФА.

Санкции ФИФА и УЕФА против России

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах в мае 2022 года. У России также отобрали право на проведение Суперкубка УЕФА, который должен был состояться в августе 2023 года в Казани.

Санкции будут действовать, пока будет продолжаться агрессия РФ против Украины. В то же время Россию не исключили из УЕФА и ФИФА.

Крым
Война с Россией
оккупированные территории
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