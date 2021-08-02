УАФ собирается заменить Шевченко Маркевичем или Михайличенко, - СМИ
Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко - кандидаты на пост главного тренера сборной Украины по футболу
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .
По информации источника, в Украинской ассоциации футбола рассматривают Мирона Маркевича, как основного кандидата на пост главного тренера сборной Украины.
Если Маркевич откажется, второй кандидат на эту должность, вариант "Б" - Алексей Михайличенко. Также существует возможность, что Сергей Ребров разорвет контракт с "Аль-Айном" в конце года и возглавит сборную Украины.
Сейчас 70-летний Маркевич является председателем комитета сборных УАФ, а 58-летний Михайличенко - вице-президент ассоциации.
Исполком УАФ состоится 9 августа, на нем может решиться, кто возглавит сборную Украины.
- 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное