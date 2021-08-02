УАФ собирается заменить Шевченко Маркевичем или Михайличенко, - СМИ

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .



По информации источника, в Украинской ассоциации футбола рассматривают Мирона Маркевича, как основного кандидата на пост главного тренера сборной Украины.



Если Маркевич откажется, второй кандидат на эту должность, вариант "Б" - Алексей Михайличенко. Также существует возможность, что Сергей Ребров разорвет контракт с "Аль-Айном" в конце года и возглавит сборную Украины.



Сейчас 70-летний Маркевич является председателем комитета сборных УАФ, а 58-летний Михайличенко - вице-президент ассоциации.



Исполком УАФ состоится 9 августа, на нем может решиться, кто возглавит сборную Украины.

1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.