УАФ решила судьбу футбольного сезона в Украине

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .

Исполком УАФ на заседании 2 мая поддержал решение УПЛ о завершении сезона 2021/22. Об этом решении будет проинформирован УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), который должен определиться относительно представительства Украины в еврокубках в следующем сезоне.

26 апреля клубы УПЛ поддержали предложение завершить чемпионат Украины 2021/22 годов, поскольку его невозможно доиграть из-за полномасштабной российской агрессии.

Турнирная таблица УПЛ зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Награждения призеров не будет. Соответствующее решение передано на утверждение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

На момент остановки турнира первое место занимал "Шахтер", набравший 47 очков. Вторым шло "Динамо", отстававшее от лидера на 2 пункта. Третьим - "Днепр-1", у которого было 40 баллов.

Ожидается, что "Шахтер" и "Динамо" в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, "Днепр-1" - в Лиге Европы, "Заря" и "Ворскла", которые финишировали на четвертой и пятой позициях, - в Лиге конференций.

26 апреля премьер-лига объявила чемпионат Украины по футболу завершенным, поскольку его невозможно доиграть из-за полномасштабной российской агрессии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb