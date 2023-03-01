УАФ разрешила играть матчи УПЛ в Кривом Роге. В Днепре и Харькове – запрещено
Весной матчи Украинской Премьер-лиги будут сыграны в Кривом Роге
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Во вторник, 28 февраля, исполнительный комитет УАФ утвердил обновленный список стадионов, на которых разрешено проведение матчей УПЛ, в соответствии с требованиями дополнительных мер безопасности в условиях военного положения.
Весной матчи УПЛ сыграют в Киеве, Львове, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Тернополе, Кривом Рогу, Ровно, Александрии, Минае, Петровом и Ковалевке.
Полный список стадионов команд УПЛ, на которых разрешено проведение матчей в условиях военного положения:
• НСК "Олимпийский" (Киев);
• "Арена Львов" (Львов);
• "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава);
• "Черноморец" (Одесса);
• "Авангард" (Ужгород);
• "Динамо" им. В.Лобановского (Киев);
• "Колос" (Ковалевка, Киевщина);
• КСК "Ника" (Александрия, Кировоградщина);
• "НТК им. В.Банникова" (Киев);
• "Оболонь Арена" (Киев);
• "Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича" (Тернополь);
• "Украина" (Львов);
• "Горняк" (Кривой Рог);
• "Ингулец" (Петрово, Кировоградщина);
• "Минай-Арена" (Минай, Закарпатская обл.);
• "Скиф" (Львов);
• "Авангард" (Ровно).
В списке также присутствует арена "Звезда" им. Березкина в Кропивницком. Однако на этом стадионе матчи УПЛ возможны только при предоставлении всех документов, предусмотренных Дополнительными мерами безопасности для организации и проведения футбольных матчей в условиях военного положения.
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