УАФ разрешила играть матчи УПЛ в Кривом Роге. В Днепре и Харькове – запрещено

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Во вторник, 28 февраля, исполнительный комитет УАФ утвердил обновленный список стадионов, на которых разрешено проведение матчей УПЛ, в соответствии с требованиями дополнительных мер безопасности в условиях военного положения.

Весной матчи УПЛ сыграют в Киеве, Львове, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Тернополе, Кривом Рогу, Ровно, Александрии, Минае, Петровом и Ковалевке.

Полный список стадионов команд УПЛ, на которых разрешено проведение матчей в условиях военного положения:

• НСК "Олимпийский" (Киев);

• "Арена Львов" (Львов);

• "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава);

• "Черноморец" (Одесса);

• "Авангард" (Ужгород);

• "Динамо" им. В.Лобановского (Киев);

• "Колос" (Ковалевка, Киевщина);

• КСК "Ника" (Александрия, Кировоградщина);

• "НТК им. В.Банникова" (Киев);

• "Оболонь Арена" (Киев);

• "Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича" (Тернополь);

• "Украина" (Львов);

• "Горняк" (Кривой Рог);

• "Ингулец" (Петрово, Кировоградщина);

• "Минай-Арена" (Минай, Закарпатская обл.);

• "Скиф" (Львов);

• "Авангард" (Ровно).

В списке также присутствует арена "Звезда" им. Березкина в Кропивницком. Однако на этом стадионе матчи УПЛ возможны только при предоставлении всех документов, предусмотренных Дополнительными мерами безопасности для организации и проведения футбольных матчей в условиях военного положения.