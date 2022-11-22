Об этом сообщает "ТаТоТакое".

По информации журналиста Михаила Спиваковского, Сергей Ребров провел переговоры с президентом УАФ Андреем Павелко, который предложил ему возглавить сборную Украины и пообещал контракт на семь лет. Тренер дал принципиальное согласие.

Препятствием подписанию контракта стало то, что Ребров возглавляет "Аль-Айн" из ОАЭ, соглашение украинского тренера с которым рассчитано до лета 2023 года.

"Если его уволят в феврале или в марте, то он может появиться уже на первую игру отборочного цикла Евро-2024 против Англии. Если нет - Ребров в конце мая может договориться с руководством клуба, чтобы ему нашли в конце сезона временную замену и не выплачивали зарплату за последний месяц", - рассказал Спиваковский.

Главным тренером сборной Украины остается Александр Петраков, контракт которого с национальной командой рассчитан до декабря 2022 года. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре и уступила решающий матч плей-офф отбора Уэльса.

26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с УАФ о продлении контракта.

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