УАФ отреагировала на решение УЕФА допустить юниорские сборные России на международные соревнования

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В УАФ осудили решение УЕФА вернуть в международные соревнования команды U-17 из России.

"УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска. Убеждены, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из РФ к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет Российская Федерация против Украины, является безосновательным и толерантным российской агрессивной политикой", - говорится в заявлении.

Украинская ассоциация футбола призвала УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное - о полном отстранении любых команд из РФ от участия в международных соревнованиях.