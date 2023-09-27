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УАФ отреагировала на решение УЕФА допустить юниорские сборные России на международные соревнования

27 сентября, 2023 среда
04:47
Спорт

УАФ требует сохранения предыдущих решений УЕФА и ФИФА относительно недопущения всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В УАФ осудили решение УЕФА вернуть в международные соревнования команды U-17 из России.

"УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска. Убеждены, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из РФ к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет Российская Федерация против Украины, является безосновательным и толерантным российской агрессивной политикой", - говорится в заявлении.

Украинская ассоциация футбола призвала УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное - о полном отстранении любых команд из РФ от участия в международных соревнованиях.

  • 26 сентября стало известно, что исполком УЕФА допустил в международные турниры юниорские сборные России, в возрасте до 17 лет - санкции в отношении других сборных и клубов оставлены в силе.
Мир
Украина
Россия
санкции против России
Война с Россией
УЕФА
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