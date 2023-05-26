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УАФ объявил состав сборной Украины по футболу на июньские матчи

26 мая, 2023 пятница
16:21
Спорт

Украинская ассоциация объявила состав сборной Украины на июньские матчи

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Сегодня, 26 мая, Украинская ассоциация объявила состав сборной Украины на товарищеский матч против Германии (12 июня) и поединки по отбору на Евро-2024 - против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

В УАФ подчеркнули, что состав выбирал уже новый главный тренер, а его имя будет объявлено в ближайшее время.

Состав сборной Украины на июньские матчи:

Вратари : Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо")

Защитники : Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Александр Тимчик ("Динамо"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Сергей Кривцов ("Интер Майами", США)

Полузащитники : Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Александр Зубков (все – "Шахтер"), Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук (оба - "Динамо"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Руслан Малиновский ("Марсель", Франция), Владислав Кочергин ("Ракув", Польша), Александр Пихаленок ("Днепр-1" ")

Нападающие : Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1), Владислав Ванат ("Динамо")

Резервный список: Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба - "Динамо"), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба - "Шахтер"), Тарас Качараба ("Славия", Чехия)

Сборная Украины
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