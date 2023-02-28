УАФ назначила исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины
Исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу назначили Руслана Ротаня
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .
Соглашение с Ротанем, который является главным тренером молодежной сборной Украины и "Александрии", будет действовать до момента вступления контракта в силу с Сергеем Ребровым, переговоры с которым ведет УАФ.
"Исполком УАФ согласился с предложением комитета национальных сборных команд провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта до 30 июля 2024 с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026", - заявили в УАФ.
Сергей Ребров является главным тренером "Аль-Айна". Его контракт с клубом по ОАЭ рассчитан до лета 2023 года.
42-летний Руслан Ротань играл в "Днепре", "Динамо" и чешской "Славии". За сборную Украины провел 100 матчей и забил 8 голов.
Тренерскую карьеру начал в 2018 году в роли помощника главного тренера "Олимпика". С декабря 2018 Ротань является главным тренером молодежной сборной Украины. В январе 2023 года возглавил "Александрию", занимающую пятое место в премьер-лиге.
Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.
- 13 января УАФ объявила об окончании сотрудничества с главным тренером национальной команды Украины Александром Петраковым.
- 25 января УАФ подтвердила, что ведет переговоры с Сергеем Ребровым о назначении на должность главного тренера сборной Украины.
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