УАФ может отказаться от Реброва в сборной Украины ради тренера-чемпиона мира

Об этом сообщает Meta-ratings.



Главным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины остается Сергей Ребров. Но, если Украинской не удастся разорвать контракт с арабским "Аль-Айном", то в УАФ должны иметь качественную замену.



По информации источника, в сборную Украины может быть приглашен Александр Петраков, который в 2019 году выиграл молодежный ЧМ со сборной Украины. Многие игроки из того состава сейчас выступают за основную команду страны.

После триумфального чемпионата мира Петраков тренирует сборную U-17.