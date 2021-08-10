УАФ может отказаться от Реброва в сборной Украины ради тренера-чемпиона мира
Чемпион мира Александр Петраков может возглавить сборную Украины по футболу
Об этом сообщает Meta-ratings.
Главным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины остается Сергей Ребров. Но, если Украинской не удастся разорвать контракт с арабским "Аль-Айном", то в УАФ должны иметь качественную замену.
По информации источника, в сборную Украины может быть приглашен Александр Петраков, который в 2019 году выиграл молодежный ЧМ со сборной Украины. Многие игроки из того состава сейчас выступают за основную команду страны.
После триумфального чемпионата мира Петраков тренирует сборную U-17.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 7 августа председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что новым тренером сборной Украины станет Ребров.
- 9 августа президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил, что Сергей Ребров является главным кандидатом на то, чтобы возглавить сборную Украины.
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