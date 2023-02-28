Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook.

"По инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны", – написал Павелко.

Он обратил внимание, что в условиях полномасштабной войны на Украине работают театры, кинотеатры и концертные залы.

"Так почему ограниченное количество зрителей не может просматривать футбольный матч? Обычно варианты допуска болельщиков рассматриваются только на тех стадионах, где для этого есть соответствующие условия, в частности, достаточное количество мест в укрытиях. Кроме того, реализация этой идеи возможна исключительно при условии получения клубом- организатором матча разрешения соответствующей областной военной администрации и правоохранителей", – пояснил Павелко.

После возобновления спортивных соревнований в Украине во время полномасштабной войны болельщикам не разрешили находиться на трибунах.