УАФ договаривается с Минмолодежьспорта и ОВА о возвращении зрителей на трибуны
УАФ попросила разрешения у Минмолодежьспорта и областных военных администраций о разрешении болельщикам посещать футбольные матчи
Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook.
"По инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны", – написал Павелко.
Он обратил внимание, что в условиях полномасштабной войны на Украине работают театры, кинотеатры и концертные залы.
"Так почему ограниченное количество зрителей не может просматривать футбольный матч? Обычно варианты допуска болельщиков рассматриваются только на тех стадионах, где для этого есть соответствующие условия, в частности, достаточное количество мест в укрытиях. Кроме того, реализация этой идеи возможна исключительно при условии получения клубом- организатором матча разрешения соответствующей областной военной администрации и правоохранителей", – пояснил Павелко.
После возобновления спортивных соревнований в Украине во время полномасштабной войны болельщикам не разрешили находиться на трибунах.
- 27 февраля матчем между "Александрией" и "Металлистом 1925" возобновился чемпионат Украины .
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