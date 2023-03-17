У звезды "Парка Юрского периода" Сэма Нила диагностировали рак крови

Об этом сообщило издание Sky News.

В частности, сообщается, что 75-летний актер рассказал, что написание мемуаров дало ему "причину жить" после поставленного диагноза.

Он рассказал, что начал писать книгу под названием "Я тебе это рассказывал?", чтобы занять себя чем-то во время лечения в прошлом году.

"Я понял, что это действительно дает мне смысл жить. Я ложился спать и думал: "Я напишу об этом завтра... это меня развлечет", - сказал актер.

"Это было настоящим спасением, потому что я не смог бы пройти через это, не имея чем заняться", - добавил он.

Кроме того, Нил также рассказал, что впервые почувствовал отечность желез во время съемок в фильме "Доминион мира Юрского периода" в марте прошлого года до того, как ему поставили диагноз ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома.