Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Таблоид У звезды "Парка Юрского периода" Сэма Нила диагностировали рак крови

У звезды "Парка Юрского периода" Сэма Нила диагностировали рак крови

17 мартa, 2023 пятница
21:54
Таблоид

Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нил рассказал, что у него диагностировали рак крови третьей стадии

Об этом сообщило издание Sky News.

В частности, сообщается, что 75-летний актер рассказал, что написание мемуаров дало ему "причину жить" после поставленного диагноза.

Он рассказал, что начал писать книгу под названием "Я тебе это рассказывал?", чтобы занять себя чем-то во время лечения в прошлом году.

"Я понял, что это действительно дает мне смысл жить. Я ложился спать и думал: "Я напишу об этом завтра... это меня развлечет", - сказал актер.

"Это было настоящим спасением, потому что я не смог бы пройти через это, не имея чем заняться", - добавил он.

Кроме того, Нил также рассказал, что впервые почувствовал отечность желез во время съемок в фильме "Доминион мира Юрского периода" в марте прошлого года до того, как ему поставили диагноз ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома.

  • 15 марта сообщалось, что продюсер блокбастера Джерри Брукхаймер намекнул, что Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестом фильме "Пиратов Карибского моря".
Общество
Мир
Культура
Читайте также:
окупанти оркі русня
15 мартa, 2023 среда
Оккупанты смогли выйти за пределы кладбища и пытаются перерезать трассу Т-05-04, - военно-политический обозреватель Коваленко
Тайсон Ф'юрі
15 мартa, 2023 среда
Фьюри поставил точку в разговорах по поводу срыва боя с Усиком
Артилерія ЗСУ
16 мартa, 2023 четверг
Разведка Британии выяснила, какой новый вид вооружения помог ВСУ отбросить РФ от Угледара
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.22
    Покупка 38.22
    Продажа 38.99
  • EUR
    Покупка 40.15
    Продажа 41.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
17 мартa
21:44
На Киевщине сработала ПВО
21:22
санкции против рф
Обучали ВСУ: РФ ввела санкции против британских военных инструкторов
21:01
Обзор
Ордер на арест Путина и реакция РФ, лидер Китая едет в Москву, Зеленский против выхода из Бахмута. Мировые СМИ об Украине 17 марта
21:00
Зеленский об ордере на арест Путина: у дела есть реальная перспектива, с этого решения начнется историческая ответственность
20:18
Обновлено
"Великий день для жертв преступлений РФ" и "заслуженная слава для Путина": реакции на решение МУС выдать ордер на арест главы Кремля
20:12
Эксклюзив
Путина превратили в политический труп, а для него это как физическая смерть, - юрист об ордере на арест президента РФ
20:10
В промзоне Бахмута пограничники уничтожили группу вагнеровцев
20:08
OPINION
Казус Линекера
20:00
Обзор
Победные новости 387-го дня войны: 13 истребителей от Словакии и ордер на арест Путина
20:00
Обзор
Первый ассист Мудрыка за "Челси", вылет "Шахтера" из ЛЕ и исторический КС по артистическому плаванию: Обзор главных событий украинского спорта за 11-17 марта
19:54
Ротань изменил состав футболистов сборной Украины, которые будут готовиться к матчу с Англией
19:44
Эксклюзив
Вокруг Авдеевки очень много вражеской силы, у противника нет снарядного голода, - руководитель ВГА Барабаш
19:38
Морпехи уничтожили за неделю 109 россиян, 6 танков, РСЗО и наблюдательный пост
19:22
Обзор
Чужое "Все всегда и одновременно" или своя "Жизнь на грани": что посмотреть на выходных
19:16
Сергей Шкарлет
Шкарлет уходит с должности министра образования и науки, - СМИ
19:05
Россияне активизировали обыски гаражных кооперативов вблизи Мелитополя, - Центр нацсопротивления
18:49
Турция начинает процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО отдельно от Швеции
18:48
Определился транслятор матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024
18:40
Тяжелораненых российских военных стало существенно больше, на Луганщине оккупанты оборудовали новый госпиталь, - Генштаб
18:26
"На некоторых участках наши подразделения имеют частичный успех": командующий Сухопутными войсками назвал самые горячие точки на фронте
18:25
В Скадовском районе оккупанты грабят гражданских: отбирают автомобили, лодки и скутеры, - ЦНС
18:21
OPINION
Паранойя Путина расцветет еще более ярким цветом
18:20
Хищения на миллиарды гривен: СБУ проводит обыски в офисах 16 облгазов
18:11
Эксклюзив
В Минобороны не готовы обеспечить ВСУ летней формой из-за поздно заключенного контракта, - волонтер Яровая
18:04
OPINION
ИПСО "с особым цинизмом"
17:58
Эксклюзив
"США показали, что Крым – это Украина": эксперт Defense Express Рябых о сбитии американского БПЛА россиянами
17:53
Эксклюзив
Ордер на арест Путина – признак того, что цивилизованный мир движется в правильном направлении, – юрист Бабин
17:53
В НКРЭКУ рассказали, насколько вырастут тарифы на водоснабжение и водоотвод в Украине
17:44
Обновлено
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
17:35
Тюремные сроки получили два коллаборанта: один из них администрировал telegram-канал "Херсонская республика"
17:10
Украина настаивает на продлении "зернового соглашения" на 120 дней, – Шмыгаль
17:07
Зеленский назначил нового посла в Эстонии
17:01
#UN4Mykolaiv: международная команда экспертов под эгидой ООН разрабатывает пять пилотных проектов для Николаева
16:48
Майя Санду
Президент Санду: Молдове не грозит война, пока Украина держится и тем самым защищает нас
16:42
Минэкономики
Виталия Петрука назначили госсекретарем Минэкономики: правительство приняло ряд кадровых решений
16:37
Обновлено
УПЛ: "Металлист" и "Александрия" сыграли вничью, расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу
16:36
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:33
"Реал" сыграет против "Челси", а "Милан" с "Наполи": результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов
16:30
Эксклюзив
За 17 марта по Авдеевке враг совершил уже более 15 обстрелов, - руководитель ВА Барабаш
16:27
Исполнительный директор UNEP о войне в Украине: "В ООН не оперируют понятием "экоцид", но последствия для окружающей среды будут долгосрочными"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV