У звезды "Гарри Поттера" Дэниела Рэдклиффа родился первенец
Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф и его партнерша Эрин Дарк сообщили о рождении своего первого ребенка
Об этом пишет BBC .
Пара не раскрыла ни пол, ни дату рождения ребенка. Впервые о беременности Эрин Дарк стало известно в марте.
Актеры находятся в отношениях уже 10 лет – с тех пор, как встретились на съемочной площадке фильма "Убей своих любимых" в 2013 году.
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