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У звезды "Гарри Поттера" Дэниела Рэдклиффа родился первенец

25 апреля, 2023 вторник
20:46
Мир

Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф и его партнерша Эрин Дарк сообщили о рождении своего первого ребенка

Об этом пишет BBC .

Пара не раскрыла ни пол, ни дату рождения ребенка. Впервые о беременности Эрин Дарк стало известно в марте.

Актеры находятся в отношениях уже 10 лет – с тех пор, как встретились на съемочной площадке фильма "Убей своих любимых" в 2013 году.

Культура
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