У звезды "Гарри Поттера" Дэниела Рэдклиффа родился первенец

Об этом пишет BBC .

Пара не раскрыла ни пол, ни дату рождения ребенка. Впервые о беременности Эрин Дарк стало известно в марте.

Актеры находятся в отношениях уже 10 лет – с тех пор, как встретились на съемочной площадке фильма "Убей своих любимых" в 2013 году.