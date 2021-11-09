У звезды Евро-2020 диагностировали неизлечимую болезнь

Об этом Дольберг рассказал на своей странице в Instagram.



"Эта новость стала неожиданностью, но я искренне рад, что наконец-то обнаружил причину недомогания последних пару недель. Счастлив, потому что врачи сказали мне, что правильное лечение никак не повлияет на мою футбольную карьеру", - сказал футболист в Stories.



У Каспера Дольберга диагностировали диабет первого типа. Вылечить его невозможно, но можно свести симптомы к минимуму и предотвратить осложнения.



24-летний форвард стал настоящей звездой на Евро-2020, где забил 3 гола и вместе со сборной Дании вышел в полуфинал Евро-2020. Дольберг стал лучшим бомбардиром своей команды на турнире, забив три гола.



В этом сезоне Каспер Дольберг уже сыграл 8 матчей за французскую "Ниццу" и забил 3 гола. Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.

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