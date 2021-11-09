У звезды Евро-2020 диагностировали неизлечимую болезнь
Медики диагностировали диабет у форварда французской "Ниццы" и сборной Дании Каспера Дольберга
Об этом Дольберг рассказал на своей странице в Instagram.
"Эта новость стала неожиданностью, но я искренне рад, что наконец-то обнаружил причину недомогания последних пару недель. Счастлив, потому что врачи сказали мне, что правильное лечение никак не повлияет на мою футбольную карьеру", - сказал футболист в Stories.
У Каспера Дольберга диагностировали диабет первого типа. Вылечить его невозможно, но можно свести симптомы к минимуму и предотвратить осложнения.
24-летний форвард стал настоящей звездой на Евро-2020, где забил 3 гола и вместе со сборной Дании вышел в полуфинал Евро-2020. Дольберг стал лучшим бомбардиром своей команды на турнире, забив три гола.
В этом сезоне Каспер Дольберг уже сыграл 8 матчей за французскую "Ниццу" и забил 3 гола. Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.02
Покупка 26.02Продажа 26.25
-
EUR
Покупка 30.03Продажа 30.42
- Актуальное
- Важное