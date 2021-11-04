У звезды документального сериала Tiger King Джо Экзотика диагностировали рак, он просит о досрочном освобождении из тюрьмы
Главный герой документального сериала Tiger King производства Netflix Джо Экзотик, который держал зоопарк с тиграми, просит выпустить его из тюрьмы в связи с выявлением у него онкозаболеваний
Об этом сообщает BBC.
Джо Экзотик заявил, что у него диагностировали рак простаты в агрессивной форме и попросил досрочно освободить его от заключения.
Он также написал письмо, в котором назвал свое осуждение несправедливым и заявил, что хочет "провести остатки дней со своими близкими".
"Я не хочу, чтобы меня жалели", - написал Джо Экзотик.
Адвокат Джо Экзотика подтвердил диагноз и заявил, что "процесс правосудия в Америке очень медленный" и необходимо ускорить повторное слушание относительно приговора.
В настоящее время Джо Экзотик отбывает 22-летнее заключение по обвинениям в заказе убийства и жестоком обращении с животными.
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