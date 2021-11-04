У звезды документального сериала Tiger King Джо Экзотика диагностировали рак, он просит о досрочном освобождении из тюрьмы

Об этом сообщает BBC.



Джо Экзотик заявил, что у него диагностировали рак простаты в агрессивной форме и попросил досрочно освободить его от заключения.



Он также написал письмо, в котором назвал свое осуждение несправедливым и заявил, что хочет "провести остатки дней со своими близкими".



"Я не хочу, чтобы меня жалели", - написал Джо Экзотик.



Адвокат Джо Экзотика подтвердил диагноз и заявил, что "процесс правосудия в Америке очень медленный" и необходимо ускорить повторное слушание относительно приговора.



В настоящее время Джо Экзотик отбывает 22-летнее заключение по обвинениям в заказе убийства и жестоком обращении с животными.



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