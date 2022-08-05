Аналитик поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если мы продолжим сжатие российской группировки вокруг Изюма, это усложнит использование логистических путей с территории России. Россиянам придется либо усиливаться в зоне Изюма, либо смириться с тем, что ВСУ перебьют эти линии сообщения. Изюм выглядит как зона, где Вооруженные силы демонстрируют успешные ", - отметил Згурец.

Эксперт добавил, что группировка россиян вблизи Изюма не выглядит мощной, ведь ВСУ постепенно увольняют населенные пункты в Харьковской области.

"Когда мы говорим об Изюме, то это группировка войск, которая обеспечивает прикрытие линии сообщения по всему участку Севера Украины. Изюм обеспечивает продвижение россиян в сторону Харькова. В то же время российская группировка вокруг Изюма не выглядит мощной - Вооруженные силы освобождают отдельные населенные пункты. наш потенциал достаточно значителен, но залогом этому также является то, что россияне опрокидывают часть войск на Юг", - отметил Сергей Згурец.

4 августа аналитики Института по изучению войны назвали, перед каким выбором предстанут россияне, если Украина нажмет на Изюм .

В отчете также говорится, что Россия может удерживать от пяти до семи ударных групп неизвестного размера вокруг Бахмута .

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 5 августа оккупанты потеряли около 41 650 военных , 4032 бронемашины, 1792 танка и 950 систем артиллерии.

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