В знаменитом немецком дворце Сансуси запустили украиноязычный аудиогид

Об этом сообщает Укринформ .



"Сегодня я хочу пригласить всех запустить еще один аудиогид. Символично, что именно в Германии. Обычно мы это делаем в более узком кругу вместе с нашими дипломатическими учреждениями, но сегодня я хочу, чтобы мы это сделали вместе с вами. Так же приглашаю всех присутствующих присоединиться к запуску 26-го аудиогида. Украинский язык зазвучит в Сан-Суси в городе Потсдаме ", - сказала Зеленская.



По ее словам, дворец входит в десятку самых известных архитектурных памятников Германии и является бывшей загородной резиденцией прусского короля Фридриха II. Ежегодно его посещает более 350 тысяч туристов.



По словам генерального директора Фонда прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга Кристофа Мартина Фогтгера, украинский присоединится к 10 языков, которые можно услышать в Сансуси. Он выразил убеждение, что дворец - один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО - станет еще более привлекательным для украинских туристов и для берлинцев, которые имеют украинские корни. Фогтгер проинформировал о планах в ближайшем будущем ввести украинские аудиогиды в других дворцах Берлина и земли Бранденбург в сотрудничестве с украинской стороной.



Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который вместе с доктором Фогтгером принимали участие в форуме с помощью видеосвязи, назвал 4 августа "без преувеличения историческим днем".



Он отметил роль дворца Сансуси в "вхождении Германии в Бундеслигу мировой политики". Именно в этом месте прусский король Фридрих II, был отдан идеалам культуры и просвещения, покровительствовал наукам и образованию, общался с ведущими мыслителями своего времени, в частности Вольтером.



"Фридрих лучше любого осознавал, что подлинное величие государства измеряется не только силой, войска, прежде всего достижениями культуры. Сансуси стал предвестником того, что мы сегодня называем культурной дипломатией", - заявил посол.

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