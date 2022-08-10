Об этом в фейсбуке сообщил народный депутат Николай Княжицкий.

"Во Львове дома журналист Виталий Портников, ведущий программы на Эспрессо и Радио Свобода нашел подслушивающее устройство. Это диктофон с возможностью долго вести запись. Вызвали полицию. Приехали быстро. Вызвали СБУ. Не едут. Как депутат Верховной Рады прошу СБУ немедленно приехать и нарушить дело. Мы же не знаем, кто и с какой целью установил это устройство: наши службы, зарубежные или криминалитет", - отметил политик.

Виталий Портников прокомментировал инцидент для "Эспрессо":

"Сегодня убирая квартиру, в которой я поселился в конце февраля, когда началась война, я под кроватью нашел записывающее устройство. На устройстве был инвентарный номер. Я сообщил правоохранительным органам о своей находке, чтобы они расследовали этот инцидент".

Виталий Портников – известный украинский журналист, публицист и политический обозреватель. Сотрудничает с "Радио Свобода" и "Еспресо". На телеканале "Еспресо" он создает программы "Политклуб Виталия Портникова" и "Субботний политклуб".

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