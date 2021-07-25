У жителя Буковины, облившего нечистотами преподавательницу, при обыске обнаружили оружие
Сотрудники Черновицкого районного отдела полиции в субботу, 24 июля 2021 года, провели санкционированный обыск на территории домохозяйства 45-летнего мужчины, который ранее облил нечистотами преподавательницу медицинского колледжа, якобы требовавшую взятку у его сына
Как утверждают правоохранители, когда следственно-оперативная группа приехала к мужчине с постановлением суда об обыске, он начал вести себя агрессивно и препятствовал правоохранителям выполнять свою работу, информирует Еспресо.TV.
"Для обеспечения правопорядка и беспрепятственного осуществления следственных действий, на место обыска прибыли сотрудники роты полиции особого назначения", - рассказали в Нацполиции.
Во время обыска полицейские установили причастность мужчины к еще одному нарушению действующего законодательства. В частности, правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, на который у буковинца не было необходимых разрешительных документов, а также другие вещественные доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности нарушителя.
Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Черновицкая газета "Молодой буковинец" называет имя этого человека - Дмитрий Корний.
Его жена, Адела Корний, выложила в сеть видео пребывания полицейских на их дворе. При этом она отметила, что Дмитрию стало плохо и ему вызвали "скорую".
Женщина была возмущена действиями полиции, которая, по ее словам, должна вместо этого преследовать взяточников из колледжа.
Как сказала Адела, правоохранители искали ведро, из которого Дмитрий облил преподавательницу.
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