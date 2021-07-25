У жителя Буковины, облившего нечистотами преподавательницу, при обыске обнаружили оружие

Как утверждают правоохранители, когда следственно-оперативная группа приехала к мужчине с постановлением суда об обыске, он начал вести себя агрессивно и препятствовал правоохранителям выполнять свою работу, информирует Еспресо.TV.



"Для обеспечения правопорядка и беспрепятственного осуществления следственных действий, на место обыска прибыли сотрудники роты полиции особого назначения", - рассказали в Нацполиции.



Во время обыска полицейские установили причастность мужчины к еще одному нарушению действующего законодательства. В частности, правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, на который у буковинца не было необходимых разрешительных документов, а также другие вещественные доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности нарушителя.



Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Черновицкая газета "Молодой буковинец" называет имя этого человека - Дмитрий Корний.



Его жена, Адела Корний, выложила в сеть видео пребывания полицейских на их дворе. При этом она отметила, что Дмитрию стало плохо и ему вызвали "скорую".



Женщина была возмущена действиями полиции, которая, по ее словам, должна вместо этого преследовать взяточников из колледжа.



Как сказала Адела, правоохранители искали ведро, из которого Дмитрий облил преподавательницу.