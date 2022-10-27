Об этом сообщают российские СМИ.

В сообщении говорится, что режим "военного положения" во временно оккупированной части Запорожской области предполагает введение так называемой "военной цензуры". С четверга, 27 октября, в городе оккупационные правоохранители будут избирательно проверять телефоны горожан на "проукраинские ресурсы".

Оккупанты заявили, что при обнаружении подписок будут объявлять предупреждения, в случае повторного "правонарушения" будут штрафовать. За так называемые "злостные нарушения" граждан ожидает уголовная ответственность.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что учителя-коллаборанты бегут из оккупированного города в Запорожье, поэтому в школах работают оккупант и студентка псевдоуниверситета.

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