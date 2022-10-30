Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Известно, что с первых дней оккупации Мелитополя и других территорий Запорожской области рашисты заблокировали украинских операторов связи, Интернет-провайдеров, теле- и радиовещание.

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"Если при "проверке" телефона оккупанты увидят проукраинский источник информации, к жителям будут применены штрафы. При повторной проверке - "уголовная ответственность". Другими словами, российские военные посадят человека "на подвал", - сообщил мэр.

15 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики незаконно удерживают на блокпосте в Васильевке 4 тыс. человек.

Мэр Мелитополя призвал жителей временно оккупированных территорий выезжать в связи с указом о военном положении на Запорожье и подготовке к мобилизации.

28 октября городской голова сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе объявили об "автоматическом" гражданстве РФ всех жителей после 30 октября.

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