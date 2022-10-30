У жителей оккупированного Мелитополя начнут проверять телефоны, - мэр
оккупанты будут проверять телефоны жителей и выявлять с кем и о чем человек общается, где и какие новости читает
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Известно, что с первых дней оккупации Мелитополя и других территорий Запорожской области рашисты заблокировали украинских операторов связи, Интернет-провайдеров, теле- и радиовещание.
Читайте также: На временно оккупированном юге Украины жители начали массово отказываться от рублей
"Если при "проверке" телефона оккупанты увидят проукраинский источник информации, к жителям будут применены штрафы. При повторной проверке - "уголовная ответственность". Другими словами, российские военные посадят человека "на подвал", - сообщил мэр.
- 15 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики незаконно удерживают на блокпосте в Васильевке 4 тыс. человек.
- Мэр Мелитополя призвал жителей временно оккупированных территорий выезжать в связи с указом о военном положении на Запорожье и подготовке к мобилизации.
- 28 октября городской голова сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе объявили об "автоматическом" гражданстве РФ всех жителей после 30 октября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное