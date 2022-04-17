"У жителей Донбасса исчезают иллюзии о России", – Подоляк о мобилизации в ОРДЛО
У жителей оккупированного Донбасса исчезают иллюзии по поводу России, этому способствует принудительная мобилизация
Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Россия продолжает принудительно мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Подоляк отмечает, что от призыва не спасают даже блат или связи с местной администрацией, поскольку российские кураторы недовольны выполнением плана.
"Мобилизированных отправляют в бой без всякой подготовки или экипировки. Российские солдаты используют их как пушечное мясо – бросают вперед для определения украинских огневых позиций. Потери сумасшедшие. Домой приходят похоронки", – говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что 8 лет Россия рассказывала, что якобы спасает Донбасс.
"Сегодня маски окончательно сброшены. Стертый с лица земли Мариуполь, ракетные удары по Краматорску, принудительная мобилизация. У жителей Донбасса исчезают иллюзии по поводу России. Когда Украина освободит Донбасс, туда наконец-то вернется мир и жизнь", - добавил советник главы Офиса.
- Ранее сообщалось, что российские военные компенсируют понесенные в Украине потери с помощью мобилизации небоеспособных кадров.
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