У жены и тещи замглавы Нацполиции Тишлека есть российские паспорта, - Bihus.info

Об этом идет речь в расследовании Bihus.info.

Дмитрий Тишлек долгое время работает в МВД и Нацполиции. Уже весной 2023 года он был назначен заместителем руководителя Нацполиции. До российского вторжения в 2014 году он около 10 лет работал в Донецкой области.

Отмечается, что семья жены Александры Балакай в нулевых переехала в Ростовскую область РФ, где и получила российское гражданство. Примечательно, что паспорт РФ Александры так и оставался в положении на лето 2023 года.

По словам расследователей, теща Тишлека, Мария Балакай, приезжала в Киев до начала полномасштабного вторжения, и во время одного из таких визитов 2018 приняла участие в оформлении недвижимости в Киеве. На нее была оформлена двухкомнатная квартира в ЖК Новопечерские липки в Киеве. После чего она выписала доверенность на дочь и вернулась в Россию.

Известно, что в 2019 году Тишлек, по меньшей мере, год бесплатно жил в квартире на 140 кв.м в ЖК "Французский квартал" в центре Киева. Квартира принадлежала Юрию Голику, известному как идеолог проекта "Большая стройка".

В сентябре-октябре 2023 года Тишлек был неоднократно замечен в одном из элитных коттеджных городков под Киевом. По мнению журналистов, сейчас он живет в одном из домов госпожи Наталии Нечепоренко. По данным источников журналистов, весной 2022 года Тишлек выезжал за границу на автомобиле мужа Нечепоренко Виталия, а весной этого года Нечепоренко выписывали на Тишлека доверенности. Спустя полгода после этого на Наталью и оформили дом.

Журналисты рассказали, что у Виталия Нечепоренко есть две небольшие строительные фирмы, которые согласно доступной на YouControl финансовой отчетности, не являются прибыльными и потому не приносят ему дивидендов.

"В то же время известно, что у Виталия Нечепоренко есть доля еще в одном бизнесе: ему принадлежит 25% в ООО "Элит лото", где такую же долю имеет Андриан Родин, он же Андрей Иманали, он же "Полузверь" – ростовский криминальный авторитет, который имеет очень давние и очень сложные отношения с полицией", – говорится в расследовании.

Иманали является одним из лидеров ростовского ОПГ "Сельмаш". Еще у нулевых его объявили в международный розыск по подозрению в похищении людей. Впоследствии его задержали в Киеве и отправили в Россию, где приговорили к 7 годам заключения.

В 2019 году глава криминальной полиции Вячеслав Аброскин заявил, что "Полузверя" обнаружили в Киеве на сходке в столичном ресторане. Аброськин тогда также обещал выдворить Иманали из страны, но впоследствии удалил свой пост об этом из Фейсбука.

Журналисты также напомнили, что в 2021 году СМИ опубликовали предварительный перечень санкций СНБО в отношении более полутысячи лиц криминального мира, в котором также фигурировала фамилия Иманали. Однако уже на сайте его фамилии не было. Журанлисты отметили, что этот список был одним из немногих, который готовило МВД, в структурах которого всю жизнь и работает Тишлек.