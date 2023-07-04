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У жены главы "Киевгорстроя" обнаружили виллу во Франции за €20 млн

4 июля, 2023 вторник
06:40
Общество

На Лазурном побережье нашли недвижимость супруги президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира. Вилла во Франции обошлась в €20 млн и оформлена на фирму, которую три года назад приобрела компания Оксаны Кушнир

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Отмечается, что вилла на Лазурном берегу оформлена на французскую фирму. Именно ее в 2019-2020 годах приобрела жена Игоря Кушнира.

Расположено поместье в городке Вильфранш-сюр-Мер, близ Ниццы, на закрытой территории, площадью более 5 000 квадратов. Вилла называется Cayo и площадью 850 квадратных метров. А внутри – 6 спален и личных ванных комнат, большая гостиная в бежевых тонах, винный погреб, просторная кухня. Здесь также есть бассейн с панорамным видом на море, большой сад и гараж на 8 автомобилей.

"Процесс покупки начался в 2019 году, когда кипрская компания Оксаны Кушнир Koksi Holding договорилась о покупке французской фирмы SCP Cayo (на которую и записана вилла) и уплатила аванс", - отмечают расследователи.

Финальный этап оформления пришелся на весну 2020-го. Журналисты-расследователи подтвердили это в финансовых документах компании, которая продала Koksi Holding Оксане Кушнир. Соответствующие данные также зафиксированы в аудиторском отчете Koksi Holding.

Вілла дружини очільника Київміськбуду

Фото: Bihus.Info

"В последнем речь идет о стоимости почти 19 миллионов евро. Французские риелторы, с которыми Bihus.Info консультировались перед эфиром, оценили поместье в 20 миллионов евро", - добавляется в материале.

У жены главы "Киевгорстроя" есть вилла возле Ниццы: смотреть расследование

Реакция Кушнира

В ответ на просьбу прокомментировать покупку дорогого актива Игорь Кушнир письмом ответил, что не владелец ни движимого, ни недвижимого имущества за пределами Украины.

Справка: Игорь Кушнир более 10 лет занимает пост президента "Киевгорстроя" - компании, которая на 80% принадлежит городу Киев. В начале 2023 она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.

Также ранее журналисты обнаружили построенный закрытый коттеджный городок. Оно появилось на земле в Козине, которую вывели из "Киевгорстроя". Интересно, что построили его бизнес-окружение и родственники Игоря Кушнира. Стоимость возведенных там домов можно оценить более чем в 3 миллиона долларов. Тогда НАБУ заинтересовались деятельностью "Киевгорстроя". Кроме того, специальную комиссию, которая должна проверить опубликованные в СМИ факты, создал Киевсовет.

Похожие истории с разоблаченными покупками недвижимости

В подобную историю с разоблачением по поводу покупки недвижимости попал и начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов. 22 июня он стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" - "Батальон "Испания". По информации журналистов, в конце 2022 года семья Борисова приобрела виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость - почти 4 млн евро. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

Кроме того, сообщалось о поездке военкома за границу. В ОК "Юг" отреагировали на это: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

Уже 23 июня в Раде инициировали проверки ТЦК по всей Украине на фоне скандальной истории с одесским военкомом. А президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному срочно уволить Борисова.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

Еще одной фигуранткой подобного скандала стала супруга народного депутата фракции "Слуга Народа" Богдана Торохтия Алина Левченко. В августе 2022 года, уже во время войны, она купила недвижимость в курортном городе Несебр (Болгария), а через несколько месяцев – квартиру и паркоместо в Киеве, на Печерске.

Нардеп отказался отвечать по телефону на вопросы по имуществу в Болгарии и предложил отправить официальный запрос. После этого со страницы дизайн-студии супруги нардепа исчезли публикации о дизайне болгарской квартиры. Кроме того, Левченко опубликовала в соцсетях открытое письмо, в котором сослалась на свое предыдущее состояние, якобы задекларированное в 2020 году. А государственное предприятие "Антонов" сообщило об увольнении Левченко с должности советницы генерального директора.

Франция
скандал
новости Киева
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