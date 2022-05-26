У Зеленского заявили о необходимости "переосмыслить необходимость существования КСУ"
Заместитель главы ОП раскритиковал реформу Конституционного суда и считает, что следует переосмыслить его существование
Об этом заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов сказал в интервью Радио Свобода.
"Конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Алексеевича Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще неприкосновен по сравнению с любым другим государственным органом. Поэтому я считаю эту реформу позорным явлением, которое надо сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования Конституционного суда", – сказал Смирнов.
Заместитель главы ОП также допускает открытие доступа в Реестр судебных решений через неделю-полторы.
"Но мы хотим убедиться с Государственной судебной администрацией, что этот процесс восстановления доступа к реестру не навредит, что мы будем готовы к новым кибератакам в случае чего", – отметил он.
- Напомним, отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий скрылся в Вене.
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