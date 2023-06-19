У Зеленского заявили о бездействии международных организаций по возвращению похищенных Россией детей
В мире пока нет международной структуры, которая могла бы предложить действенный механизм возвращения украинских детей, которых оккупанты принудительно вывезли в РФ
Об этом уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сказала агентству Интерфакс-Украина.
"О депортированных детях мы передали в определенные международные организации все имеющиеся списки и персональную информацию. К сожалению, никаких ответных действий не было. Итак, на сегодняшний день нет международной структуры, которая могла бы предложить действенный механизм возвращения наших депортированных детей", - сказала уполномоченная.
По ее словам, "Украина увидела тотальное отсутствие системы защиты детей в мире".
"Ее нет от слова "вообще". Да, в мире есть хорошо и четко прописанные документы в рамках международного права - Женевская конвенция, Конвенция ООН о правах ребенка и другие. И теоретически они должны работать, если бы все подписанты выполняли эти правила", – сказала Герасимчук и напомнила, что одним из подписантов является РФ.
По ее словам, Украина надеялась на Красный Крест, однако организация продемонстрировала неспособность помочь людям после подрыва Каховской ГЭС и не демонстрирует готовность оказать поддержку возвращения депортированных в РФ детей.
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в депортации украинских детей в РФ.
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