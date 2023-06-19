Об этом уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сказала агентству Интерфакс-Украина.

"О депортированных детях мы передали в определенные международные организации все имеющиеся списки и персональную информацию. К сожалению, никаких ответных действий не было. Итак, на сегодняшний день нет международной структуры, которая могла бы предложить действенный механизм возвращения наших депортированных детей", - сказала уполномоченная.

По ее словам, "Украина увидела тотальное отсутствие системы защиты детей в мире".

"Ее нет от слова "вообще". Да, в мире есть хорошо и четко прописанные документы в рамках международного права - Женевская конвенция, Конвенция ООН о правах ребенка и другие. И теоретически они должны работать, если бы все подписанты выполняли эти правила", – сказала Герасимчук и напомнила, что одним из подписантов является РФ.

По ее словам, Украина надеялась на Красный Крест, однако организация продемонстрировала неспособность помочь людям после подрыва Каховской ГЭС и не демонстрирует готовность оказать поддержку возвращения депортированных в РФ детей.