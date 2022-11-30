Год назад, 26 ноября состоялась известная пресс-конференция, на которой я задал вопрос президенту Зеленскому, почему он незаконно, в нарушение закона о люстрации, назначил на высший пост — начальника Комитета по разведке при президенте Украины российского агента Руслана Демченко. На вопрос Зеленский не ответил, не объяснил почему он нарушил закон, зато начал защищать Демченко, который на этом посту отвечал за разведку против России, и предупреждение государства и населения. Интересная деталь, которую каждый может проверить — в российских СМИ никаких критических упоминаний о Демченко ни до, ни после пресс-конференции не было вообще, потому что он для них свой.

У Путина руки в крови украинцев, он убийца. У Зеленского в крови кошелек и язык. Он лжец

Мой вопрос, оставшийся без ответа, сейчас показывает почему:

- не было проведено развертывание территориальной обороны;

- не были немедленно взорваны мосты через Чонгар, мосты через Днепр в Херсоне;

- не были прикрыты тылы гарнизона Мариуполя, сданные без боя Мелитополь, Бердянск, то есть россиянам открыли "коридор в Крым";

- не была проведена мобилизация оперативного резерва; не установили заграждения на путях русского наступления.

- не была подготовлена эвакуация мирного населения, что привело к большим потерям;

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- не строились рубежи обороны, потому что строительная техника строила до последнего дня дороги на путях наступления врага, а не боевые позиции;

- не были эвакуированы стратегические оборонные предприятия, например, в Изюме "Укроборонпром" подарил России завод, производивший прицелы на "Стугны", в Гостомеле оставили на уничтожение "Мрию";

- за три года при Зеленском вообще не закуплены ни артиллерийские снаряды, ни минометные мины, не закуплен ни один ПТРК "Стугна";

- бывшее руководство СБУ сейчас обвиняется в государственной измене и работе на россиян, хотя об этом писали до начала войны.

Вот почему Зеленский продолжал врать о "шашлыках на майские праздники". А многомесячные предупреждения стран НАТО о нападении Зеленский и его Слуги называли провокациями и вместо мобилизации врали людям, чтобы не дать возможности многим действовать самостоятельно.

А что же Демченко после начала войны? Где же делся тот человек, который был для Зеленского незаменим и сдал все операции украинской разведки против РФ, который сообщал, что нападения не будет?

Зеленский и сейчас продолжает держать возле себя начальника разведки, который "проворонил" российское нападение и подставил Украину, он не сидит в СИЗО, ему не предъявили обвинений, нет его и на фронте

После начала войны он оказался не нужен, потому что начальник комитета по разведке Украины Демченко не пользовался доверием стран НАТО, с ним не хотел общаться ни один западный разведчик. Поэтому он сразу оказался отстраненным, формально его отстранили от должности в июне, но Демченко оставался еще до конца августа в должности комиссии по гражданству при президенте Украины. Зеленский и сейчас продолжает держать возле себя начальника разведки, который "проворонил" российское нападение и подставил Украину, он не сидит в СИЗО, ему не предъявили обвинений, нет его и на фронте.

Против Демченко нет сейчас никаких расследований, президент делает вид, что российское нападение было неожиданным.

Президент Зеленский не дает ответа, почему именно он врал и провалил подготовку к войне, почему обрек народ Украины на подвиг, хотя можно совершить много системных вещей, думает, что изменение роли поможет ему избежать ответственности за российских агентов, которых он назначил в спецслужбы на высшие должности.

Очень цинично, что Зеленский обвинил меня на пресс-конференции, будто какие-то украинские военные погибли из-за моих сообщений. Кто именно, никаких имен он не назвал, никаких расследований, никаких фактов не представил. Лгать для президента привычно. А из-за лжи Зеленского погибли десятки тысяч, и их имена известны, многие тысячи имен...

У Путина руки в крови украинцев, он убийца.

У Зеленского в крови кошелек и язык. Он лжец.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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