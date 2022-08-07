У Зеленского просят Шольца способствовать передаче Украине большего количества современного оружия
Украина нуждается в поставках как можно большего количества современного оружия и надеется на активное участие в этом вопросе канцлера Германии Олафа Шольца
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, Украина нуждается в поставках дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня, что позволит эффективно ликвидировать логистические и материально-технические составы врага.
Кроме того, Подоляк отметил важность увеличения количества беспилотных летательных аппаратов.
"Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности поставок которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения с воздушного пространства. Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", - сказал Подоляк в интервью, перевод которого предоставила пресс-служба ОП.
Подоляк отметил, что Украине нужно нарастить количество бронетехники, чтобы после отступления России продвигаться в глубь тех территорий, которые контролировал враг.
Он подчеркнул, что одной из причин прекращения переговоров с РФ стали зверства, которые оккупанты совершили в Буче. По его словам, Россия хочет заморозить конфликт на полгода, чтобы стянуть новые войска и вооружение на линию фронта.
"Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой", – сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что Украина должна приложить усилия, чтобы вернуть как можно больше оккупированных территорий, особенно в южной части страны.
"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", – убежден советник руководителя Офиса президента.
- 2 августа канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в сокращении военной помощи Украине . Он добавил, что в настоящее время Германия перешла к поставкам самых сложных и дорогих систем - самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня, зенитных комплексов и контрбатарейных радаров. Кроме того, украинские военные проходят обучение на новом оборудовании в ФРГ.
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