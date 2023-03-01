Об этом он написал в Twitter .

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это – аксиома", - заявил Подоляк.

При этом падение дронов он назвал "внутренними атаками".

"В РФ нарастают панически-дезинтеграционные процессы, что отражено увеличением внутренних атак на объекты инфраструктуры со стороны неопознанных летающих объектов", - написал советник руководителя ОП.

Заявление Подоляка прокомментировали в Кремле.

"Мы ему не верим", - цитируют росСМИ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.