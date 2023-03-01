Во Зеленского прокомментировали атаки дронов на вражеской территории: Украина не бьет по РФ
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя атаки дронов в российских регионах, заявил, что Украина не бьет по территории России
Об этом он написал в Twitter .
"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это – аксиома", - заявил Подоляк.
При этом падение дронов он назвал "внутренними атаками".
"В РФ нарастают панически-дезинтеграционные процессы, что отражено увеличением внутренних атак на объекты инфраструктуры со стороны неопознанных летающих объектов", - написал советник руководителя ОП.
Заявление Подоляка прокомментировали в Кремле.
"Мы ему не верим", - цитируют росСМИ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
- В российском Белгороде 27 февраля разбились три беспилотных летательных аппарата.
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