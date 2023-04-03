Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Условно, если завтра заканчивается война, то к началу апреля плюс два года экономика страны должна выйти полностью на свой довоенный уровень. Но то, что будет довоенным с точки зрения средств, это один срез вопроса, а то, что это будет совершенно новая система, это уже другое", - сказал он.

Советник Зеленского подчеркнул, что прямой ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 750 млрд долларов.

"Если добавить туда еще так называемый косвенный ущерб, то сумма превысит 1 трлн долларов, это просто колоссальные деньги. Средства будут заходить сначала от арестованных средств Российской Федерации, это 300 млрд долларов Центробанка РФ... плюс 150 млрд долларов — это средства, которые есть у российской номенклатуры или элиты... То есть мы говорим с вами о сумме примерно полтриллиона долларов", - заявил Устенко.

Еще полтриллиона долларов – это репарации, которые в течение длительного времени будут выплачиваться РФ, отметил Устенко.

По словам советника Зеленского, в первую очередь деньги будут направлять на восстановление жилья людей. Речь идет о совершенно новом современном жилье, а не о восстановлении советских застроек, подчеркнул Устенко. Новые дома будут строить с учетом критериев безопасности, то есть в них обязательно будут бомбоубежища. Также они будут экологически безопасны, подчеркнул советник президента.