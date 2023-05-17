Об этом сказал спикер президента Сергей Никифоров в комментарии " Украинской правде ".

"Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран", - рассказал Никифоров.

Отмечается, что Зеленский приветствовал эту инициативу.

"Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской формуле мира и пригласить присоединиться к ее реализации", - добавил спикер.