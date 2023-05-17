У Зеленского подтвердили намерение президента ЮАР приехать в Украину с "мирной инициативой" африканских стран
Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о намерении приехать в Украину с "мирной инициативой" африканских стран
Об этом сказал спикер президента Сергей Никифоров в комментарии " Украинской правде ".
"Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран", - рассказал Никифоров.
Отмечается, что Зеленский приветствовал эту инициативу.
"Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской формуле мира и пригласить присоединиться к ее реализации", - добавил спикер.
- 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили "мирную инициативу", чтобы помочь положить конец конфликта между Россией и Украиной. В Белом доме отметили, что она должна быть согласована с украинской стороной и основываться на Уставе ООН.
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