У Зеленского планируют зачистить медиарынок накануне выборов, - Уманский

Об этом в эфире "Прямой" заявил министр финансов Украины (2020) Игорь Уманский.

"В чем проблема этого закона? На самом деле у нас целый ряд довольно влиятельных лиц до сих пор пользуются монопольным положением и получат сверхприбыли. В том числе из-за роста своих бизнес-интересов с государством, государственным сектором и государственными монополиями. И это огромная проблема, которую необходимо решать. Решить это можно буквально за несколько месяцев, если ты непосредственное влияние на кадровые решения, решения правительства, Верховной Рады и тому подобное. Эта власть это влияние имеет ", - отмечает экс-министр.

"Что решается законом ли ограничиваются какие бизнес-возможности для людей, которые попадут в этот список? Никоим образом. Нет никаких требований к частному их на рынке. Или установлено, что он олигарх, и если следствие его эти монопольные образования должны быть в -то образом демонополизированы. Там ничего этого нет. Никаких ограничений в отношении бизнеса, никаких требований в отношении конкурентных каких позиций там нет ", - сказал Уманский.

Он также отметил, что критерии отнесения к олигархам настолько размыты, что трактовать их можно очень свободно.

"Задаешься вопросом: зачем это? Потому что единственное, что бросается в глаза и где последствия - это если эти олигархи владеют СМИ. Через этот закон возможна борьба за влияние над СМИ и за лояльность как центральных, так и региональных медиа, которые финансируют в том числе местных лидеров. За них голосуют люди, в том числе одиозных определенным образом мэров. Как следствие, крупные бизнесмены, владеющие средствами массовой информации, можно отнести к этому списку и дальше уже манипулировать той редакционной политикой, которую проводят их СМИ. То есть это подготовка к выборам 2023 года и постепенная зачистка медийного рынка ", - говорит Уманский.