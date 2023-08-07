У Зеленского объяснили, почему нельзя отобрать мандаты у всех нардепов от запрещенной ОПЗЖ
Народных депутатов, избранных от ныне запрещенной партии ОПЗЖ, нельзя лишить мандатов только на основании принадлежности в прошлом к этой политсиле
Об этом УНИАН рассказал представитель президента в Раде Федор Вениславский.
По его словам, лишение полномочий должно рассматриваться в каждом частном случае.
"Любые вопросы о прекращении депутатских полномочий могут подниматься исключительно при наличии тех оснований, которые предусмотрены Конституцией. Сам факт вхождения тех или иных нынешних народных депутатов в запрещенную политическую силу не является основанием для утраты депутатского мандата. Таких оснований Конституция не предусматривает. Надо каждый конкретный случай рассматривать и при наличии оснований можно ставить вопрос", - подчеркнул Вениславский.
По его словам, лишение мандата из-за того, что кто-то принадлежал к ОПЗЖ, не отвечает "ни Конституции, ни законам, ни международным стандартам".
Что касается вакантных мест нардепов, Вениславский отметил, что провести довыборы в условиях военного положения невозможно.
- В июле Рада прекратила полномочия депутата от запрещенной ОПЗЖ Плачковой. Основанием было ее личное заявление.
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