У Зеленского обнародовали список СМИ, допущенных к пресс-марафону президента

Список СМИ Никифоров выложил в Facebook.



Задавать Зеленскому вопросы разрешили следующим СМИ:



Liga.net

РБК Украина

24 канал

Свобода слова Савика Шустера

Украинские новости

Интерфакс Украина

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНИАН

Укринформ

ТРК Украина

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радио Свобода

КП в Украине

Украинская правда

Бабель

СТВ

Фокус

Корреспондент

НВ

Интер

Forbes Украина

ICTV

LB.ua

UA: Первый

BBC



"К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или "Киев фуд маркета", количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинение, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс- конференцию в Трускавце, где слово имели и расследователи, и международные СМИ, и представители медиа политических оппонентов Владимира Зеленского.На этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. точно знаю, что на "теплую ванну" это непохоже", - написал Никифоров.



При этом в перечне СМИ представлены сразу два, принадлежащих бизнесмену Игорю Коломойскому - 1+1 и УНИАН.



Кроме того, отдельно представлены ТРК Украина бизнесмена Рината Ахметова и программа "Свобода слова Савика Шустера", которая выходит именно на этом канале.

Напомним, ранее Офис президента анонсировал прессмарафон Зеленского, посвященный "экватору" его президентства.