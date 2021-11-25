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У Зеленского обнародовали список СМИ, допущенных к пресс-марафону президента

25 ноября, 2021 четверг
23:04
Общество Сергей Никифоров

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров обнародовал список из 32 СМИ, допущенных к участию в президентском прессмарафоне

Список СМИ Никифоров выложил в Facebook.

Задавать Зеленскому вопросы разрешили следующим СМИ:

Liga.net
РБК Украина
24 канал
Свобода слова Савика Шустера
Украинские новости
Интерфакс Украина
Обозреватель
1+1
5 канал
Reuters
Deutsche Welle
ДОМ
УНИАН
Укринформ
ТРК Украина
AFP
Цензор.нет
Bloomberg
Радио Свобода
КП в Украине
Украинская правда
Бабель
СТВ
Фокус
Корреспондент
НВ
Интер
Forbes Украина
ICTV
LB.ua
UA: Первый
BBC

"К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от "Антонова" или "Киев фуд маркета", количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинение, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс- конференцию в Трускавце, где слово имели и расследователи, и международные СМИ, и представители медиа политических оппонентов Владимира Зеленского.На этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. точно знаю, что на "теплую ванну" это непохоже", - написал Никифоров.

При этом в перечне СМИ представлены сразу два, принадлежащих бизнесмену Игорю Коломойскому - 1+1 и УНИАН.

Кроме того, отдельно представлены ТРК Украина бизнесмена Рината Ахметова и программа "Свобода слова Савика Шустера", которая выходит именно на этом канале.

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Новости
Офис президента Украины
Сергей Никифоров
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