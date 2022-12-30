У Зеленского обеспечения украинцев светом на Новый год назвали одной из главных задач власти
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал одной из главных задач власти обеспечение украинцев электроэнергией на Новый год
Об этом он сказал во время телемарафона 30 декабря.
"Международное сообщество очень помогает нашей стране. Это военная помощь, помощь бюджета Украины и помощь в восстановлении нашей страны... В этом году уже восстановлено 15 тысяч инфраструктурных объектов разного класса: это и мостовые переходы, и жилье, и школы, и садики, и медицинские учреждения", - рассказал Тимошенко и отметил, что Украина также в изобилии получает энергетическое оборудование, которое настраивает "под себя".
Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что в настоящее время обеспечение украинцев светом на Новый год является одной из главных задач украинской власти.
"Задача, которая у нас есть, это, самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. И я думаю, что нам это удастся", - сказал он.
- Россия выпустила 70 ракет по Украине во время массированной атаки 29 декабря , 58 из них – уничтожено.
- Глава Минэнерго Галущенко сообщил, что в результате массированной ракетной атаки на Украину 29 декабря зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры , поэтому возможны аварийные отключения света.
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