Об этом он сказал во время телемарафона 30 декабря.

"Международное сообщество очень помогает нашей стране. Это военная помощь, помощь бюджета Украины и помощь в восстановлении нашей страны... В этом году уже восстановлено 15 тысяч инфраструктурных объектов разного класса: это и мостовые переходы, и жилье, и школы, и садики, и медицинские учреждения", - рассказал Тимошенко и отметил, что Украина также в изобилии получает энергетическое оборудование, которое настраивает "под себя".

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что в настоящее время обеспечение украинцев светом на Новый год является одной из главных задач украинской власти.

"Задача, которая у нас есть, это, самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. И я думаю, что нам это удастся", - сказал он.

Россия выпустила 70 ракет по Украине во время массированной атаки 29 декабря , 58 из них – уничтожено.

Глава Минэнерго Галущенко сообщил, что в результате массированной ракетной атаки на Украину 29 декабря зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры , поэтому возможны аварийные отключения света.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb