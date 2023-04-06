У Зеленского не исключили переговоры с РФ по Крыму в случае выхода ВСУ на его границы
Один из советников Зеленского Андрей Сибига заявил, что Украина готова обсудить будущее Крыма с Россией, если ВСУ достигнут границы временно оккупированного полуострова
Об этом Андрей Сибига рассказал в интервью Financial Times, пишет "Украинская правда".
"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса... Это не значит, что мы исключаем путь увольнения (Крыма) нашей армией", - говорится в статье.
Издание отмечает, что его слова стали "наиболее четким заявлением о заинтересованности в переговорах с РФ" с апреля 2022 года.
Кроме того, слова Сибиги могут успокоить западных чиновников, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и опасаются, что любая попытка сделать это военным путем может подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к эскалации войны, возможно, с применением ядерного оружия".
Президент Зеленский исключил мирные переговоры с РФ до тех пор, пока российские войска не покинут всю территорию Украины, включая Крым.
По словам Сибиги, президент и его помощники сейчас говорят о Крыме, поскольку украинская армия близится к началу контрнаступления.
- 5 апреля стало известно, что на временно оккупированном побережье Крыма от Евпатории до Заозерного решисты выкопали около восьми километров окопов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.7
-
EUR
Покупка 40.02Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное