Об этом Андрей Сибига рассказал в интервью Financial Times, пишет "Украинская правда".

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса... Это не значит, что мы исключаем путь увольнения (Крыма) нашей армией", - говорится в статье.

Издание отмечает, что его слова стали "наиболее четким заявлением о заинтересованности в переговорах с РФ" с апреля 2022 года.

Кроме того, слова Сибиги могут успокоить западных чиновников, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и опасаются, что любая попытка сделать это военным путем может подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к эскалации войны, возможно, с применением ядерного оружия".

Президент Зеленский исключил мирные переговоры с РФ до тех пор, пока российские войска не покинут всю территорию Украины, включая Крым.

По словам Сибиги, президент и его помощники сейчас говорят о Крыме, поскольку украинская армия близится к началу контрнаступления.